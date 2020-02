Urdangarin ya se encuentra disfrutando de su segundo permiso en Vitoria. El ex Duque de Palma abandonaba el viernes la cárcel de Brieva en compañía de su mujer, la Infanta Cristina, y su hijo Miguel. Desde entonces, Iñaki ha disfrutado de su salida de la cárcel con los suyos en el País Vasco.

Kate Middleton ha demostrado que no tienen ningún problema en hablar sobre su vida y su día a día. Por eso, la Duquesa de Cambridge ha participado en un podcast sobre maternidad donde ha hablado de la experiencia de sus tres embarazos.

“Tuve muchas náuseas matutinas, no soy la persona más feliz cuando estoy embarazada. Fue un desafío para mí y para las personas que me rodean. William sentía que no podía hacer mucho para ayudar y es difícil ver que estás sufriendo sin poder hacer nada al respecto”, explicaba para añadir que la meditación y la hipnosis habían sido de lo más efectivas para ella.