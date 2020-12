Las lágrimas de ‘cocodrilo’ de Isa Pantoja y su novio

Después de mes y medio de concurso, y de haber acaparado la mayoría de las tramas de “La casa fuerte”, Isa Pantoja y Asraf Beno se han quedado a las puertas de la semifinal y han sido los expulsados por la audiencia, que ha salvado a Tom y a Sandra y han decidido que el lugar de la polémica pareja no era el reality, sino la “vida real”, donde la peruana tiene multitud de frentes abiertos.

Minutos antes de protagonizar una lacrimógena despedida, veíamos la enésima discusión de los ¿tortolitos? a raíz del supuesto affaire de Isa con Efrén Reyero. Y es que Asraf, lejos de conformarse con la versión de su chica - que asegura que recuerda lo que sucedió la noche “de autos” y admite que el extronista le ayudó a bajarse la cremallera del mono porque ella estaba recién operada y no era capaz, pero sigue asegurando no recordar el supuesto beso que se dio con el malagueño - volvió a increparle. “O te acuerdas o no te acuerdas, a ver si te vas a creer que soy tonto”, le espetaba enfadado el marroquí, provocando una discusión en la que Chabelita, tajante, le paraba los pies asegurando que ella ha “soportado muchas cosas” de él, como las declaraciones sobre su madre, “tragando mucho”, y ahora no iba a consentir que le reprochase cosas que pasaron hace dos años y que además son “mentira”

Volviendo a su expulsión, Isa admitía entre lágrimas que “tenía ganas de salir. Asraf ha tirado mucho de mí”, mientras el modelo, asegurando que “mejor tarde que nunca porque sabía que no iba a ganar”, quiso agradecer a la audiencia el apoyo que les ha mostrado durante el ‘reality’. “Nos han salvado en más de una ocasión y estoy en deuda”, señalaba, antes de quejarse amargamente: “Nos hemos sentido el blanco fácil. Hemos sentido mucha presión y mucha gente en contra. Ha sido difícil”.

Molesta por los comentarios que se han generado durante su paso por “La casa fuerte”, Isa ha confesado que “había momentos que agradecía estar allí por lo que había fuera. Me sentía atacada porque le atacaban a él. Asraf y yo nos hemos tenido que enfrentar a muchas cosas, incluso a mi familia. Me he arrepentido muchas veces de haber entrado. No tengo necesidad de aguantar ninguna provocación. Me he visto entre la espada y la pared, al tener que hablar de lo que pasaba. Me molesta que cuestionen mi relación con Asraf”.

El modelo, consciente de su comportamiento durante el ‘reality’ con su prometida, ha entonado el mea culpa y ha pedido perdón: “He sido egoísta y he pensado más en mí. Es mucha presión, me he sentido solo y ella sólo pensaba en su familia. LO siento si te he fallado”. Además, al contrario que hace una semana, Asraf se ha negado a hablar de su grave problema de salud: “No me gusta hablar del tema. No quiero dar pena. Lo he pasado muy mal este año. No es cáncer, no es tuberculosis. Algo será, no sé”.

Después de reeencotrarse con Efrén Reyero y que éste mantuviese que se dieron un beso en el baño de una discoteca, Isa, tajante, dejaba caer que, después de verlo todo, podría denunciar al extronista, a María Jesús Ruiz o a Kiko Jiménez: “Yo tengo mi versión. Es su versión contra la mía, pero no voy a comentar nada. Voy a verlo y a pensar si tomo acciones legales. Ahora mismo te aseguro que lo que menos me preocupa es este tema”.

Y es que, conocedora de la guerra que mantienen su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, desde hace dos meses - y de la que ella se ha enterado en gran parte por lo que ha podido ver durante el ‘reality’ - y muy preocupada por la tonadillera, Isa tiene claro que, después de reencontrarse con su hijo Alberto, lo primero que hará será ir a Cantora.

Lo que no ha aclarado es si piensa ir a visitar a su madre con Asraf con el que, por el momento y pese a su comportamiento egoísta, controlador y machista, los planes de boda siguen adelante.