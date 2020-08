Las fotografías más apasionadas de Enrique Ponce y Ana Soria

Enrique Ponce y Ana Soria se han enamorado como nunca antes y los dos tortolitos están pasando el mejor verano de su vida. El torero ha rejuvenecido y está disfrutando de cosas que antes no hacía, parece que la joven le ha devuelto esa ilusión que había perdido y ahora no quiere separarse de ella ni un solo momento. Por el contrario, Ana Soria es menos expresiva, pero aún así lo ha dicho muchas veces: “el amor no tiene edad” y evidentemente, el mayor reflejo de eso es su relación.

En esta ocasión, la pareja ha salido a cenar con unos amigos. En estas imágenes podemos ver como Enrique Ponce se muestra como si fuera una más entre los amigos de Ana Soria, y es que parece que al torero no le ha costado adaptarse a la juventud de su pareja, todo lo contrario, se lo pasa mejor que nunca. No hay duda alguna de que la pandilla de amigos de Ana Soria ya se ha convertido también en la de Enrique Ponce.

Lo que más nos ha gustado de estas fotografías es cómo el torero desata toda su pasión con Ana Soria por las calles y es que parece que no puede controlarse las ganas de abrazarla y de besarla. Ya sabemos que los dos están viviendo este noviazgo de manera muy emocionante y fruto de ello son las imágenes que nos dejan cada vez que les pillamos por ahí...