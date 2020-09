Anoche, Paz Padilla realizaba su primera aparición pública oficial tras la triste pérdida de su marido, Antonio Vidal. Lo hacía en el programa ‘Sábado Deluxe’ y las reacciones a su testimonio no se han hecho esperar. Una de las primeras ha sido Toñi Moreno quien ha amanecido este domingo publicando esta sentida carta dirigida a su compañera: “Querida Paz: Te escribo esta carta para darte las gracias. Anoche, en tu entrevista removiste los cimientos de muchos de nosotros, y aprendimos tanto de ti .... No solo nos diste una lección sobre la muerte, muy al contrario, nos diste una soberana lección sobre la vida. Me sentí conmovida y reconozco que tuve un poco de envidia porque te vi tan llena de amor !!!!!! . Eres afortunada. Pudiste vivir un amor único junto a Antonio, y no todo el mundo puede decir lo mismo. Tu luz, tu magia, tu sentido del humor te hace ser una mujer excepcional. Que suerte tenerte cerca! Quiero que mi hija te escuche, se empape de tu filosofía de vida y se parezca más a ti. Gracias Paz. Gracias por tanto. @paz_padilla”.

Y es que Paz, por primera vez en el sillón de invitada del espacio que conduce Jorge Javier Vázquez, pudo expresar a su manera, sin falta de sentido del humor y bromas, cómo recibió la noticia de que el amor de su vida, su media naranja, tenía un tumor terminal y cómo vivieron los últimos meses de vida de Antonio.

Al iniciar la entrevista, Paz pidió al programa que no se le mostrasen imágenes de su vida con Antonio, por lo que la entrevista se realizó con un estrellado firmamento de fondo. A medida que avanzaba en su discurso, la gaditana accedió a ver imágenes antes las que no pudo reprimir sus lágrimas, sobre todo al escuchar la voz de su madre en uno de los vídeos que emitieron recordando la fortaleza y los ánimos que Dolores Díaz le daba a su hija.