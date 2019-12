Francisco Rivera y Lourdes Montes han tomado el relevo de María Teresa Campos y su hija Terelu en la entrevista a dos del nuevo Arusitys Prime. En este encuentro tan personal, el matrimonio ha abierto su corazón para tratar temas tan delicados como la famosa herencia de Paquirri.

Cansado, Francisco Rivera ha asegurado que no confía en que Isabel Pantoja le devuelva ninguno de los ‘trastos de torear’ de su padre. Desmoralizado, el torero manifestaba: “Si es lo que yo pienso, eso no va a tener solución en la vida”; además, no dudaba en arremeter duramente contra la tonadillera: “Hay que ser mala persona para no devolverme las cosas de mi padre”.

Un conflicto con Isabel Pantoja que le ha acarreado un enfriamiento en su relación con su hermano pequeño, Kiko Rivera. Para Francisco, el Dj no tenía que haberse metido en este asunto: “Kiko debería haberse mantenido al margen con la herencia de mi padre”.

En cuanto al amor que siente por Lourdes Montes, el torero se ha deshecho en halagos a su pareja y madre de sus hijos Carmen y Curro: “Comparo la familia con un barco: yo soy el casco, Lourdes el timón y los niños son las velas”.

Por su parte, la diseñadora ha explicado que el torero siempre fue su amor platónico y que al comienzo de su relación tenía muchos miedos y dudas por su pasado, aún así conocerle fue lo mejor que le ha pasado en la vida.