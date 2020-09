Las Campos al límite, se cuenta la verdad sobre el divorcio de Carmen Borrego

Las declaraciones de Carmen Borrego la semana pasada en una revista de tirada nacional han desatado todo tipo de reacciones y de informaciones demoledoras para la familia Campos. Y es que ya saben eso que dicen de que hay que pensar muy bien antes de hablar, sobre todo por las consecuencias que pueden traer unas afirmaciones desafortunadas. Bien, pues la colaboradora de Viva la vida no midió sus palabras en la revista y aunque ella dice que no se arrepiente de nada de lo que dijo, llegará el día en el que sí.

Tras hablar de Rocío Flores, Antonio David abrió un melón mediático que la mayoría de las personas no conocían, Terelu Campos y Carmen Borrego tienen un hermano secreto. A partir de aquí, muchas han sido las especulaciones que se han hecho y aunque la hija mayor de María Teresa Campos haya pedido que no se hable de él, una vez abierta la puerta, es muy difícil cerrarla.

Antonio David ha hecho una exclusiva este miércoles y ha hablado públicamente de las Campos y sobre su hermano. Hoy ha estado Sergio Alis en Sálvame para hablar sobre el divorcio que esta tuvo con su primer marido, padre de sus hijos, y ha confesado que:

“Carmen perdió a sus hijos por el tipo de vida que llevaba. En el trabajo todos veíamos que carmen no estaba en condiciones para dirigir. Teresa desesperada por la situación, tapaba las carencias de su hija. No sé si empalmaba el día y la noche. Ella venía a trabajar. Una de las personas más amigas de Carmen era Cristina Blanco e iba contando por ahí que no daba palo al agua. Carmen estaba en control o en su oficina, la que dirigía era Teresa Campos, capacitada estaba. Después de la reunión de por la mañana se metía en su despacho y una persona nos decía que no entráramos porque no estaba en condiciones. Estaba con gente con la que no tenía que estar. Cuando se casó tenía 23 años, es un hombre que no tiene valor ni sirve para nada. La Campos decía que por encima de todo iba a recuperar a sus nietos. Ella hizo mal de abandonar el hogar conyugal. La vida de Carmen era conocida por la gente de la noche. Ella no era una vaga, cayó en una depresión cuando la quitaron a sus hijos. Carmen no se fue con nadie, con ningún hombre, se fue con su madre”.

José Antonio León, que ha estado en directo desde Málaga, ha asegurado en directo que Carmen Borrego le ha advertido que su abogado está viendo el programa. Además, el reportero ha informado que la colaboradora tiene buena relación con su hermano y que le conocieron el jueves Santo del año 96.