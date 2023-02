Las amenazas de Kiko Matamoros contra la televisión por su novia

Recientemente, colaboradores del programa de televisión “Sálvame” se han pronunciado sobre los rumores de infidelidad que involucran a Marta López Álamo y Kiko Matamoros. Tanto Belén Esteban como María Patiño confirmaron haber escuchado estos rumores, pero no pudieron verificarlos. Sin embargo, Kiko Matamoros no aguantó más la situación y lanzó un ultimátum al espectáculo. Sin temor a represalias y con una confianza “absoluta y total” en su pareja, Kiko se pronunció en contra de “Sálvame”, su lugar de trabajo. Afirmó que si bien es un programa de televisión, también es un programa con muchos juicios legales previos en su contra y no impedirá que su pareja tome las acciones legales que crea conveniente.

Uno de los momentos más tensos del programa ocurrió luego de que se reprodujera un vídeo que recopiló toda la información disponible sobre el caso, en declaraciones de María Patiño. Según ella, la pareja de Kiko supuestamente salía con otro hombre y se burlaba de la colaborador. En el vídeo se utilizó la frase “ha pasado por la sala de los ciervos”, lo que provocó el enfado de Kiko hacia el equipo del programa. Luego tuvo que disculparse y retractarse de su declaración, pues Terelu Campos señaló que el escritor solo seguía órdenes del programa y tenía menos libertades que los habituales del programa.

Kiko, sin embargo, cambió de tono y casi se emociona al admitir que la situación está causando daños tanto morales como económicos a Marta López Álamo. Habló de los problemas laborales que estos rumores están causando a su pareja, a pesar de su reconocimiento fuera de España. Kiko también compartió que no le importan los comentarios negativos dirigidos hacia él en las redes sociales, e incluso hizo un gesto hacia la cámara.

La tensión en el programa finalmente se disipó cuando Kiko aprovechó la oportunidad para declarar su amor por su pareja. Él le agradeció su amor incondicional durante los últimos cuatro años y terminó diciendo que él podría estar en cualquier parte del mundo, pero lo único que quiere es estar con ella.