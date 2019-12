Las amargas Navidades de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja parece que no va a celebrar ni Nochebuena ni Navidad... o eso cree su hija Isa Pantoja. La hija pequeña del clan Pantoja acudía de rojo intenso a El Programa de Ana Rosa y allí explicaba el porqué cree que en su casa no celebrarán estas fiestas tan entrañables... Isa Pi, además reconocía que no iba a verse con su familia... Sin embargo, sí que le va a felicitar la Navidad: “El mensaje por mi parte no va a faltar a mi madre”, especificaba. A pesar de que iba a plató con la maleta puesta tiene muy claro que no hay Nochebuena en Cantora.

ISA PANTOJA NO CELEBRA LA NAVIDAD CON SU FAMILIA. ¿QUÉ HA PASADO?

Aunque cree que es una noche especial, la hija de la tonadillera cree que no es momento para verse y achucharse... “No creo que sea el momento ideal en Nochebuena”. A pesar de ser días familiares ella alega que se pueden ver en otros momentos porque no es muy tradicional... “Ya sabéis que no soy nada tradicional”, explicaba la joven ante la estupefacción del resto de presentes.

ISA PANTOJA ASEGURA QUE NO LE HAN INVITADO A CELEBRAR LAS FIESTAS EN CANTORA

Isa Pantoja no ve ningún problema en no estar en estos días con la familia y con su madre ya que el año pasado celebró las dos fechas con ella y que otros años ha pasado Nochebuena con su madre y en ocasiones, con su tío: “el 24 hemos estado mi madre y yo, y av eces mi tío”. Sin embargo, este año todo es distinto. Para el que pueda pensar que se debe la separación de la familia Pantoja se debe a que no hay relación entre los hermanos, Isa quita hierro al asunto. Si bien recordamos, hace poco más de un mes, Kiko Rivera pidió perdón a su hermana a través del programa de Emma García. Pero, ¿qué ha pasado después de esto? Todo quedaba en el aire y no trascendía nada más claramente. Isa ha querido explicar que aun no se han visto pero que: “Kiko me invitó al cumpleaños de mi sobrina, pero le tocaba a mi hijo con Alberto (Isla, padre del niño) y entonces fueron ellos”.

¿CÓMO ESTÁ LA RELACIÓN ENTRE ISABEL PANTOJA Y SU HIJA ISA?

En cuanto a cómo está la relación entre madre e hija, Isa cuenta que un día fue a Cantora porque su hijo estaba allí: “Saludé a mi madre y estuve allí un rato”. Los contertulios han bromeado con ella sobre si sigue teniendo cuarto allí o si lo ocupa Irene e Isa ha sabido salir del paso de lo más resuelta: “Irene tiene otro ala. Mi cuarto no está cerrado, pero no entra nadie, creo yo”. A pesar de que madre e hija se hablen, Isa Pantoja ha asegurado que ella cree que no van a celebrar la Navidad en Cantora porque: “No me han dicho nada este año por lo que creo que no hay celebración. No creo”. Y es que la novia de Asraf cree que no va a producirse ninguna fiesta.

¿POR QUÉ NO VA A CELEBRAR ISABEL PANTOJA LA NAVIDAD?