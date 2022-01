Las accidentadas vacaciones de Navidad de Ortega Cano

José Ortega Cano vivió una Nochebuena de lo más extraña tras el contagio de Covid de su hijo José María y confinamiento de su mujer, Ana María Aldón. Y es que parece ser que esta es la nueva normalidad desde que llegó a nosotros el virus, a la que debemos acostumbrarnos hasta que sepamos vivir con ello.

La colaboradora de televisión hablaba a los días en su programa y aseguraba que había pasado una noche terrible a la espera de saber los resultados de las PCR, hasta que el resultado desvelaba lo que ya se imaginaban. Mientras tanto, no hemos sabido nada de Ortega Cano y cuando le hemos visto, el diestro ha guardado silencio y no nos ha querido desvelar cómo ha pasado estas Navidades.

Sin embargo, un nuevo revés ha llegado a la familia de Ortega Cano ya que el 1 de enero el torero tuvo que pasar la tarde en Urgencias... pero ¡atención! no era por nada que le ocurriese a él, sino por su asistenta y persona de confianza, Marina, a la que solemos a ver en los stories de Ana María Aldón.

Muy amable con los medios de comunicación, el torero nos desvelaba que: “La que está malilla es ella, yo no, yo no”, negaba con el dedo, y es que aunque no sabemos que le ocurre a Marina, José Ortega Cano no dudó en acompañarla en estos momentos tan complicados para ella.

Marina es un miembro más de la familia, una mujer que lleva con el torero muchos años, que se ha mantenido a su lado en los momentos más difíciles y ha disfrutado de los buenos. Además, tiene buena relación con todos los familiares y con Ana María Aldón, es uña y carne, como podemos ver en los stories de Instagram.

Despidiéndose de la prensa, José Ortega Cano deseaba un buen año a todos los periodistas que captaban ese momento tan desagradable para Marina: “Feliz año, bueno ya estamos a primero de año”.