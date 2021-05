El presentador del programa radiofónico “La Ventana”, Carles Francino, ha vuelto este lunes a ponerse delante de los micrófonos tras haber superado el coronavirus y un ictus.

“Hace 47 días, tuve que marcharme de la radio por tener un contacto estrecho. Me cabreé. Me pareció un medida muy exagerada. Pensaba que a mí no me podía tocar. Craso error. Este virus no atiende a nada. Siete días después, ingresé de urgencia, con una fiebre muy alta, muy bajo de ánimo y el oxígeno muy bajo también”. De este modo ha explicado a sus oyentes de la Cadena Ser cómo comenzó su calvario.

Así, el presentador estuvo ingresado tras complicarse su contagio por coronavirus. “Perdí la voz y seis o siete kilos”, ha dicho emocionado.