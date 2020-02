La vergonzosa trifulca en directo entre Sofía Suescun y Gloria Camila

El continuo enfrentamiento de Sofía Suescun y Gloria Camila ha copado más protagonismo en Supervivientes que el propio reality. Las dos colaboradoras no pueden soportarse, algo que queda patente cada jueves.

Esta vez, Gloria fue la que comenzó el rifirrafe asegurando que no entendía como Sofía podía defender a su hermano cuando había ido de plató en plató hablando mal de él: “Me sorprende la defensa hacia su hermano cuando le ha dejado por los suelos en los platos. Y ahora viene a defenderle como la hermanísima”.

Un ataque del que Sofía se defendía llamando infiel a la hija de José Ortega Cano: “Yo fui al Deluxe a hablar sobre unos hábitos que quizás no me gustaba porque yo llevo una vida más sana y más ordenada. No como tú que vendes una vida fabulosa pero vas poniendo los cuernos a tu novio pero no veas cómo. Yo soy clara y ella oscurita, rarita”.

Una serie de reproches en los que Gloria le pidió a Sofía que diera un paso al frente: “Tú también tendrías que ser valiente con el tema de Kiko Matamoros, no solo pedirme valentía a mí con el tema de Barranco”, una frase a la que Sofía respondió con un ataque sin piedad a Gloria Camila: “Muy bien, Gloria. Preocúpate por conducir bien”.

Pero ahí no se quedó la discusión pues la ex de Kiko Jiménez le dijo a Sofía que se preocupara por su novio porque “se fija en otras teniéndote a ti”.