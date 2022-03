La traición de Isa Pantoja a su prima Anabel

Este martes fue un día duro para Anabel Pantoja. Y no precisamente por su comentadísima reacción en ‘Sálvame’ a las ‘injusticias’ que ha sufrido su tía, Isabel Pantoja, por parte de ciertos periodistas en los últimos años, sino por su enfado - imposible de disimular - al enterarse de que su exmarido, Omar Sánchez, había vuelto a quedar con su archienemiga Alexia Rivas.

A pesar de la antipatía que Anabel siente por la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ el surfero continúa manteniendo su amistad con ella y ha sido a Alexia a quien ha llamado para comer juntos en su último viaje a Madrid por motivos profesionales, lo que al parecer habría sentado fatal a la influencer.

Y es que como se rumorea, la prima de Kiko Rivera no entiende por qué el canario sigue teniendo tan buena relación con la ex de Merlos, una de las colaboradoras más críticas con ella tras su separación de Omar y a quien ‘acusa’ de haberse acercado a él para tener protagonismo mediático.

Pero la de su exmarido no ha sido la única traición que ha sufrido en las últimas horas Anabel, ya que Isa Pantoja se ha dejado ver a las puertas de Mediaset compartiendo confidencias con Alexia, su compañera en ‘Ya son las 8’ y con quien parece llevarse a las mil maravillas.

Una imagen que podría no sentar bien a Anabel aunque para Chabelita “es absurdo” que su prima se pueda sentir dolida por la buena relación que tiene con su enemiga ya que, como mantiene, “Alexia no ha hablado mal de Anabel y no han tenido ningún problema. Es absurdo”. Eso sí, por si acaso, y como admite, “no subo nada con ella por no hacer daño”.