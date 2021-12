La sonada ausencia en la cena de Nochebuena que celebrará la casa de Alba en el Palacio de Liria

A pesar de la discreción que impera en lo que a la relación que mantienen en la actualidad los hijos de la desaparecida doña Cayetana, Duquesa de Alba se refiere, hace unos días se filtraba la noticia de que Carlos Fitz-James Stuart, Duque de Alba, no había invitado a su hermano Cayetano Martínez de Irujo a cenar en Nochebuena en el Palacio de Liria este año.

Una sorprendente información que el jinete confirmaba al portal Informalia, desvelando que ni él ni sus hijos, Luis y Amina, habían recibido invitación para la tradicional cena familiar de Nochebuena en el Palacio que los Alba poseen en el centro de Madrid y a la que sin embargo sí asistirán sus hermanos Alfonso, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo - con su marido, Narcís Rebollo - y sus sobrinos Cayetana Rivera, Fernando Fitz-James - con su mujer, Sofía Palazuelo, y su hija Rosario - y Carlos Fitz-James con su esposa, Belén Corsini.

Un ‘desaire’ que no ha sorprendido a Cayetano después de la ausencia de sus hermanos en la misa funeral que organizó el pasado 21 de noviembre en Sevilla en memoria de su madre, la Duquesa de Alba, con motivo de su séptimo aniversario de muerte, pero que sí le ha decepcionado: “Es normal. Yo estoy totalmente desligado y es normal que no me inviten en Nochebuena. Desligado de palacio y de mi hermano y su familia” confesaba a Informalia.

Una nueva muestra del distanciamiento que el Duque de Arjona mantiene con el Duque de Alba y sobre el que, muy discreto, ha preferido no pronunciarse durante un evento benéfico de la Fundación Alalá que se ha celebrado en Sevilla. “Las navidades se presentan normales, discretas, tranquilas” ha confesado, confirmando que no hay vuelta atrás y no asistirá en Nochebuena al Palacio de Liria: “No, yo no... Cada uno está en su casa y yo voy a pasar la Navidad por mi cuenta”, ha asegurado. Sus declaraciones, en el siguiente vídeo.