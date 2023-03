La salmantina Silvia Alonso habla de sus relaciones sexuales con Broncano en su visita a ‘La Resistencia’

‘La Resistencia’ contó este miércoles con una invitada de Salamanca. Y es que Silvia Alonso visitó el programa que presenta el cómico David Broncano, con el que además tiene una relación sentimental.

Esta relación se ha dejado ver desde el primer momento de la entrevista, cuando la salmantina se lanzó en tirolina desde el palco más alto del teatro Príncipe Gran Vía, una forma de entrar que se ha repetido en numerosas ocasiones en los últimos programas. Gritos de “¡Qué se besen!” desde el público, aunque algunos aún no se lo creían: “Las ganas que tienes”, comentaba una persona del público, a lo que la salmantina le respondió: “Que sí, que me come el coño”.