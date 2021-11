La romántica sorpresa de David Bisbal a su mujer en un día muy especial

Que David Bisbal y Rosanna Zanetti están enamoradísimos salta a la vista. La pareja destila amor por los cuatro costados en cada una de sus apariciones y las preciosas palabras que tanto el artista como la modelo se dedican mutuamente tanto en redes sociales como en los eventos a los que asisten no dejan lugar a dudas. Pero, por si acaso había todavía algún ‘escéptico’, el almeriense ha hecho morir de amor (una vez más) sorprendiendo a su mujer de la manera más especial e inesperada en un día muy importante para la venezolana.

Rosanna ha presentado este lunes su primera colección para Betribe, ‘Sweet Garden’, una delicada colección de bolsos y complementos para mamás y bebés inspirada en la maternidad de su segunda hija, Bianca, que acaba de cumplir un año. Un día muy especial en el que David Bisbal ha querido mostrar su apoyo a su pareja presentándose por sorpresa en la presentación, donde no ha dudado en posar de lo más cariñosos y enamorados ante nuestras cámaras. ¡Qué bonito!

Entre besos y gestos de cariño el cantante, totalmente recuperado del Covid del que se contagió en el viaje de regreso a España tras un mes de gira en Estados Unidos, confesaba que “he venido a apoyar a mi Rosannita porque le ha puesto toda la ilusión y os va a encantar la colección”.

“Ella se ha involucrado desde el minuto uno. Todo el proceso creativo, las telas, los materiales... Es un maravilloso sueño. No la he visto jamás tan ilusionada y sobre todo de que la gente lo conozca”, explicaba un David ilusionadísimo y convertido en el mayor fan de Rosanna Zanetti en este nuevo proyecto que promete dar mucho que hablar.

Muy enamorado, Bisbal ha destacado de su mujer “lo bella que es por fuera y por dentro, y la pasión que le pone a todo”. “Se me nota que estoy muy enamorado. Pero además considero que cuando admiras a una persona que forma parte de tu vida todavía es muchísimo más importante, no solamente es que sea tu esposa sino que te levantas y dices admiro a esta maravillosa mujer, por lo tanto me alegro mucho de estar aquí y espero que disfrutéis de este proyecto”, ha afirmado sin ocultar su orgullo por la madre de sus dos hijos pequeños, con la que está viviendo su momento más dulce.