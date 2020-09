Con una idílica imagen en la que se ve a la enamorada pareja a punto de darse un beso mientras presumen de cuerpazos en traje de baño y un simple “feliz cumpleaños mi amor”, Ponce felicita a Ana. Y, de paso, deja claro y sin necesidad de expresarlo con palabras, que seguirá compartiendo fotografías con su novia y que, quienes aseguraban que no iba a exponer más su relación en redes sociales, se equivocan.

Ana Soria cumple hoy 22 años y, como no podía ser de otra manera, Enrique Ponce ha sido de las primeras personas en felicitarla. El diestro, que la semana pasada borraba todas las fotos de la almeriense de su cuenta de Instagram ha cambiado de parecer y ha compartido, en su red social, una romántica felicitación para su joven novia.

Además, el torero ha declarado nuevamente su amor por Ana Soria en sus historias de Instagram, donde tampoco ha dejado pasar la ocasión de desear un feliz cumpleaños a la almeriense. Un vídeo en el que les vemos tumbados, cómplices y muy relajados mientras Ponce besa a la joven, que se ríe encantada. De fondo, la canción de Manuel Carrasco “Escúchame si estás ahí”, cuya letra deja más que claro lo enamorado y entregado que está el ex marido de Paloma Cuevas: “Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas, que esta canción nace de ti por ser la dueña. La dueña de mi inspiración, la que despierta en mi la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón para decirte que te quiero”.

Ana, por su parte, no ha tardado en responder a Enrique. Como buena millenial lo ha hecho también a través de sus redes sociales y, como no podía ser de otra manera, también con una canción romántica. La elegida por la almeriense, “Disfruto”, de Carla Morrison: “Me complace amarte. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mi. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer”.

Una declaración de amor mutua por parte de Ponce y Ana, que hoy celebran, enamorados y sin importarles lo que digan los demás, que la chica que le ha robado el corazón al torero cumple 22 años.