La Reina Letizia acapara los focos en el Desfile de Fuerzas Armadas

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han sido los claros protagonistas del día de hoy durante el acto central conmemorativo del “Día de las Fuerzas Armadas” en Huesca. Un acontecimiento que ha recobrado todo su valor después de dos años afectado por la pandemia y en el que hemos podido ver al monarca vestido con el uniforme de Capitán general de todos los ejércitos.

Este acto ha contado con la participación de militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil y ha sido presidido por sus Majestades los Reyes. Recordemos que la celebración de esta fiesta de carácter nacional se estableció por primera vez en 1978 con el objetivo de homenajear a los Ejércitos y fomentar el conocimiento y la integración entre los mismos y la sociedad, además de reconocer el trabajo de los militares, dentro y fuera de nuestras fronteras.

En el acto hemos podido ver diversas personalidades como la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe del Estado Mayor, Teodoro López; el presidente de Aragón, Javier Lambán; el alcalde de la capital oscense, Luis Felipe. Una cita que comenzaba al mediodía y a la que han acudido muchos ciudadanos para ser testigos.

La Reina Letizia ha acaparado todas las miradas por su estilismo. En esta ocasión, en vez de elegir algo más sobrio y clásico, ha optado por un vestido celeste con lunares, de fajín fruncido y falda amplia, con el que no solamente se ha mostrado espectacular, sino que ha conquistado a todos los allí presentes. El vestido es de la marca española ‘& Me Unlimited’ y no pertenece a su colección actual.