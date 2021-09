La reconciliación de las hermanas Campos se complica

Terelu Campos está molesta con su hermana por las declaraciones que ésta tuvo el sábado pasado en el ‘Deluxe’ sobre su hija, Alejandra Rubio. Y es que si la mayor de las Campos lo único que pidió es que dejarán a un lado la guerra que han tenido estos meses, parece que ninguna le ha hecho caso... pero sin embargo, su enfado va directamente con Carmen porque es la más mayor y la que debería de tener más conocimiento de hacer televisión.

Después de intentar hablar ayer con ella cuando Jorge Javier Vázquez y Carmen se dirigieron al plató de ‘Secret Story’ y no obtener declaraciones, Carmen ha entonado el mea culpa este miércoles y ha asegurado que no va a hablar más de su sobrina: “Al final soy yo la responsable de todo y yo he dicho muy poquitas cosas y me he callado muchas cosas y soy la adulta”.

La colaboradora además ha confesado que sigue sin hablar con su hermana porque ésta sigue enfadada por sus declaraciones sobre Alejandra: “No he hablado con mi hermana porque está enfadada conmigo. A mí me parece mal que si ella sepa más de televisión que yo, no haga un guiño y me mire cuando fui a verla. Claro que duele, pero sí está enfada, está enfadada”.

En cuanto a la polémica con Edmundo Arrocet, Carmen asegura que es imposible no hablar del tema ya que trabaja en un programa de televisión y tiene que comentar la actualidad, pero siempre va a defender a su madre: “Es inevitable que, estando aquí sentada, no hablemos de lo que diga Edmundo, pero que tenga muy claro que yo siempre voy a barrer para mi madre”.