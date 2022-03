La realidad sobre los rumores de la nueva pareja de Fabiola Martínez

¿Tiene Fabiola Martínez una nueva ilusión amorosa después de firmar recientemente el divorcio de Bertín Osborne, de quién se separó en enero de 2021? Según ‘Viva la vida’, todo apuntaría a que sí, ya que el programa ha hecho un seguimiento a la venezolana para saber cómo es su día a día y la han pillado compartiendo cena y paseo por las calles de la capital con un apuesto hombre que rondaría los 50 años.

Una información que Fabiola, muy molesta, no ha tardado en salir a desmentir: “Es un montaje. ¿De quién? No tengo ni idea” ha asegurado dolida la modelo, dejando claro que “no hay nada” ni con el amigo con el que la hemos visto ni con nadie porque, insiste, “no tengo pareja”.

“Ese señor se llama José, es el marido de Cristina y yo soy la madrina de su hijo pequeño” ha exlicado, sin entender con qué intención se ha dicho que podría ser su nueva ilusión y mostrándose muy crítica con el programa presentado por Emma García: “¿Quién avisó? ¿Con qué intención? No tengo ni idea, pero vamos el equipo de investigación debería hacérselo mirar porque parecen la abuela del visillo”. “Si investigan que investiguen y digan quien era la persona. ¿Por qué la pixelan? ¿Cuándo tú ves a un famoso con una pareja nueva quieres saber quién es no? Pues que investiguen quien es” ha añadido muy enfadada.

“Y no es que yo diga todo el rato que no tengo novio, es que me lo preguntáis todo el rato y, aunque no tengo que dar explicaciones es verdad que si me lo preguntáis yo contesto porque soy educada” ha explicado, zanjando así las especulaciones acerca de una nueva ilusión en el terreno amoroso