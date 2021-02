Isabel Pantoja no tiene en mente emprender acciones legales contra Kiko Rivera pese a las durísimas declaraciones que su hijo ha realizado en los últimos meses tanto en la revista “Lecturas” - donde concedió dos polémicas exclusivas - como en Mediaset, donde tanto en “Cantora, la herencia envenenada” como en “Domingo Deluxe” ha atacado sin piedad a la tonadillera. Así lo confirmaba ayer el abogado de la artista, Juan Fernández Ramos, en directo en “El programa de Ana Rosa”, asegurando que no había recibido ninguna instrucción por parte de su clienta para querellarse contra Kiko.

Un respiro para el Dj, que como él mismo ha confesado, está atravesando por uno de sus peores momentos a nivel anímico por la ruptura total con su madre, que ni siquiera le felicitó el pasado martes, cuando Kiko cumplió 37 años.

Hemos preguntado al marido de Irene Rosales por las declaraciones del abogado de Isabel Pantoja, pero, cumpliendo con su palabra de no dar declaraciones en una temporada, Kiko guarda silencio e, impasible, demuestra que no le importa que su madre no tenga en mente demandarle, como se aseguró que haría recientemente.

Muy serio, el Dj tampoco se pronuncia sobre si esta muestra de “buena fe” de la tonadillera desmintiendo a través de su abogado que tuviese en mente emprender acciones legales, podría significar un tímido acercamiento con su madre, con quien no habla desde el pasado mes de octubre.