La razón por la que Shakira no quiere casarse con Piqué

Después de 10 años juntos y dos hijos en común, Shakira y Piqué son una de las parejas mediáticas más consolidadas del momento, por eso, no resulta extraño que los medios y los fans de ambos estén deseando ver a la de Barranquilla de blanco camino del altar. Sin embargo, es probable que esta imagen nunca la veamos.

Según ha confesado la propia artista en una entrevista concedida al programa 60 minutes, es complicado que ambos se animen a dar el paso. “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, ha dicho la colombiana ante la atenta mirada de su pareja, el futbolista Gerard Piqué, quien parece estar muy de acuerdo con esto porque la mira, asiente y sonríe.