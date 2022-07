La razón por la que Anabel Pantoja se encuentra devastada

La noche de este jueves prometía interesante por estar en la palestra Anabel Pantoja, Yulen Pereira y Ana Luque, un momento inédito en la edición de este año ya que los dos tortolitos se enfrentaban por primera vez a la decisión del público... que finalmente expulsaba al deportista español.

Tras la historia de amor que ha revolucionado a toda España, Anabel tenía que despedirse del que se ha convertido en su amor de concurso y con él se marchan todas las ilusiones. Ahora, la concursante sabe que tendrá que aguantar sin él, sin su máximo apoyo en la isla, pero sobre todo, sin la persona que ha sabido recomponer su corazón y hacer que vuelva a creer en el amor.

Yulen se despedía en la palapa con unas tiernas palabras hacía todos sus compañeros, pero también a la organización del programa. Lo más bonito le tocó a Anabel, de la que dijo que: “El mayor de regalo de esta edición es esta niña de aquí, sé que va a llegar muy lejos” y ella no podía aguantar las lágrimas al oír de su chico esa declaraciones de amor.

Mientras se despedían, Anabel le decía continuamente “acuérdate”, mensajes en clave que solamente ellos dos saben a lo que se refiere y que tendremos que esperar a que se vuelvan a unir para saber qué es lo que tiene que recordar. Un mar de lágrimas lo que vivimos este jueves en la palapa que acababa con la colaboradora completamente rota.

“Le prometí que no iba a llorar, pero no puedo aguantar” le decía a sus compañeros mientras Ana Luque la abrazaba y consolaba. Jorge Javier Vázquez aseguraba estar emocionado por el drama que se estaba viviendo y ella recalcaba que se había intentado preparar: “Llevo dos días entrenando para no llorar, pero esto es duro y sin él se me va cuesta arriba” dejando claro que Yulen es su principal apoyo en la isla: “Esto va a ser duro, está Ana, pero se me va la otra pierna”.