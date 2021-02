Todo el mundo hemos tenido momentos embarazosos en los que nos queremos meter bajo tierra, y eso le pasó a Toñi Moreno, que vivió un momento para olvidar durante su entrevista a la cantante Melody en ‘Un año de tu vida’, programa que presenta cada lunes en Canal Sur.

La andaluza, espontánea como siempre, le preguntó a la artista en pleno directo por su novio. Sin embargo, la respuesta no fue la que Moreno esperaba.

“Un día me enteré yo que tenía un novio venezolano, una cosa espectacular...”, arrancó a decir la periodista.

Pero, viendo venir el momentazo, Melody respondió: “Lo tenía, ya no tengo novio. Ahora estoy soltera porque dicen que está de moda”, dijo entre risas.

La cantante intentó que este momento pasara desapercibido: “No te lleves ningún disgusto, porque los noviazgos están para eso, para conocerse, y, si estás bien, para adelante, y si no estás bien, pues para adelante sin la persona”.

“Estoy bien, centrada en mi música. La vida me ha mostrado en estos meses lo que necesito y lo que no necesito y lo que quiero y lo que no quiero”, concluyó la intérprete de El baile del gorila.