La polémica de Sánchez Dragó: dice que su novia “llega a tener 18 o 22 orgasmos en una sesión de sexo”

Sánchez Dragó vuelve a estar en el centro de la polémica tras hacerse viral una entrevista que hizo en mayo de 2020 en la que presumía de vida sexual con su novia, una chica 28 años más joven que él.

En la entrevista del podcast ‘Lo que tú digas’ relataba que “Yo he hecho un poco de todo, con la edad que tengo, imagínate, me ha dado tiempo a hacer de todo. Hay algunas cosas que no he hecho, por ejemplo, la famosa lluvia dorada no la he practicado nunca, ni tampoco me ha atraído nunca especialmente, pero entiendo que a otras personas le atraiga".

Añadía que entre sus gustos también se incluyen "otros jugueteos de sadismo, de masoquismo, siempre prudentes, siempre respetuosos, siempre con sentido común y con ciertos límites, por supuesto que los he practicado".

Y entre otras cosas, afirmaba sobre el sexo que “ha habido momentos mejores y peores. Los mejores han sido los últimos siete u ocho años". "Te doy mi palabra de honor, y una vez más me van a poner a parir y se me van a comer, y una vez más me remito al testimonio ajeno que yo, por ejemplo, con mi novia actual llega a tener 18, 20 o 22 orgasmos en una sesión de sexo", añadía.