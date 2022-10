La persona que ha provocado la gran crisis entre Eva González y Cayetano Rivera

Delicados momentos para la pareja formada por Eva González y Cayetano Rivera. Y es que tal y como ha desvelado este domingo ¡Hola! y ninguno ha desmentido tres días después, la presentadora y el torero están atravesando una grave crisis y llevan meses viviendo separados. Una separación que por el momento no es definitiva, ya que como asegura la revista ambos están reflexionando sobre el futuro de su matrimonio, del que el próximo 6 de noviembre se cumplirán 7 años.

Días antes de salir a la luz la que podría ser una de las rupturas del año - con permiso de Shakira y Piqué, Ortega Cano y Ana María Aldón o Tamara Falcó e Íñigo Onieva - las cámaras de Europa Press se encontraban casualmente con la persona que podría haber provocado el inicio del fin entre Eva y Cayetano, Karelys Rodríguez.

El torero y la abogada canaria fueron pillados en actitud cómplice en Londres a finales de 2019 y poco después ella rompía su silencio con una entrevista asegurando que había mantenido una relación sentimental con el hijo de Paquirri durante varios años.

Un ‘affaire’ que Cayetano siempre negó y que pensábamos que no habría afectado a su matrimonio con la modelo, aunque ahora se especula con que a pesar de seguir con el torero, Eva se quedó muy tocada tras la aparición en escena de Karelys.

Casi tres años después de saltar a la fama por su amistad con el hermano de Kiko Rivera, la canaria continúa con su vida en Londres alejada del foco mediático. Sin embargo, coincidencias de la vida, hace tan solo unos días la abogada reaparecía en Madrid y, a pesar de que en ese momento desconocíamos la grave crisis de Cayetano y Eva, ya nos sorprendía con unas enigmáticas declaraciones sobre los baches que atraviesan las parejas.

“Hay muchas crisis, los matrimonios son difíciles” apuntaba con una sonrisa misteriosa cuando le preguntamos por la separación de su excompañera en ‘Viva la vida’, Ana María Aldón. Sin explicar el por qué de estas palabras, Karelys dejaba en el aire si seguía teniendo contacto con Cayetano - “pregúntale a él cuál ha sido el último contacto, a mí no me preguntes” - y sorprendía al confesar que no entiende “por qué siempre me vienen a preguntar a mi sobre él y por qué no van y le preguntan a él”.

“Al final diga lo que diga la mala siempre soy yo. Siempre me atacan a mí diciendo que Karelys no le deja en paz, pero eso mismo pregúntale a ellos porque son ellos los que me molestan a mí” añadía, refiriéndose a Cayetano y a Eva. ¿Es Karelys una visionaria o quizás es que estaba al tanto de la crisis en la pareja antes de que trascendiera públicamente?