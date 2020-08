La nueva serie de Amenábar que le ha brindado una oportunidad “de oro” a un joven actor salmantino

Álvaro Mel ha dado un salto en su carrera. Ya está grabando a las órdenes del director Alejandro Amenábar para Movistar+ “La Fortuna”, una serie del realizador que llevó a las salas de cine más de dos millones de espectadores con su visión de Miguel de Unamuno en “Mientras dure la guerra”, rodada en Salamanca.

“La Fortuna”, con seis capítulos que se estrenarán en 2021, nace como una producción internacional. “Trabajar con Amenábar”, dice Álvaro Mel a LA GACETA, “es una oportunidad increíble. Mi carrera como actor es superpequeña. He estado en las series “La otra mirada” y “Madres”. Y trabajar con un director al que admiro muchísimo es una oportunidad de oro. He peleado duro para llegar hasta aquí, pero hay que seguir trabajando el triple de duro”.

“Estoy”, continúa el actor salmanino, “lleno de emoción. Amenábar es un director que te escucha muchísimo, que tiene una mente superabierta, y con el que puedes hablar del personaje: te compra o no te compra cosas, pero te escucha. No te impone nada y te hace fácil trabajar”.

“La Fortuna”, inspirada en la novela gráfica “El tesoro del Cisne Negro'”, de Paco Roca y Guillermo Corral, cuenta la historia de Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático que se ve convertido, sin proponérselo, en el líder de una misión para recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero y saqueador.

Para ser Álex Ventura, Álvaro Mel pasó varias pruebas. “Los primeros castings los hice en septiembre con Eva Leira y Yolanda Serrano, que son increíbles y de las mejores directoras de castings de España. A la semana me llamaron y me dijeron que les había encantado. Me querían volver a ver e hice otro casting. Luego Amenábar, me quería conocer. Hicimos más pruebas y otra, final, con Ana Polvorosa. Llevaba tiempo en esto y hasta que se ha hecho oficial he estado aguantando las ganas de contarlo”, confiesa el salmantino.

Mel ha leído el cómic de Paco Roca y Guillermo Corral cinco veces. Y define a su personaje, Álex Ventura, como un chico humilde, valiente y sencillo. “Es un chico muy listo y muy inteligente a nivel laboral. Pero a nivel emocional y personal es un poco palurdo todavía. Por eso está la figura de Lucía (Ana Polvorosa), que le va sacando a él de la zona de confort. Eso es muy bonito y se va viendo en el cómic cómo se complementan. La primera vez que nos vimos Ana Polvorosa y yo fue muy guay. Somos iguales que los personajes del cómic”, apunta el intérprete.

Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo o Pedro Casablanc, entre otros, completan el equipo artístico español. “Es un reparto con mucho peso. Y yo estoy en modo esponja. Quiero aprender todo lo que pueda. Es impactante sentarte en una mesa donde todos los actores tienen de experiencia lo que yo tengo de edad. Y el reparto americano es increíble”, afirma el salmantino, refiriéndose a actores como Stanley Tucci, Frank Wild, Clarke Peters y T´Nia Miller. El equipo se trasladará a Norteamérica para rodar, aunque de momento, las grabaciones han arrancado en Madrid para ir también a Cádiz, Zaragoza, Galicia y País Vasco.

Álvaro Mel quiere centrarse ahora en su carrera de actor. “Sé que de influencer no puedo llegar a vivir. No es algo de lo que reniegue, porque así pude buscarme la vida económicamente e independizarme para venirme a Madrid. Y tampoco voy a dejar de lado esa faceta”, concluye el salmantino.