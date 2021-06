La nueva ilusión de Nuria Roca tras su problema de salud

Nuria Roca es uno de los rostros más populares en la actualidad. A su faceta de colaboradora en ‘El Hormiguero’ y a su triunfo en los teatros de todo el país con “La gran depresión” - junto a Antonia Sanjuán - hay que sumar su regreso a la ficción televisiva 20 años después con la serie ‘Madres’. Numerosos compromisos profesionales que concilia haciendo malabares con la maternidad de tres niños y que, recientemente, le causó un leve contratiempo en su estado de salud.

Y es que, como confesó ella misma en sus redes sociales, a finales de la pasada semana tuvo que ser ingresada en un hospital madrileño porque “la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado”. A pesar de que intentó aguantar para no tener que cancelar sus compromisos teatrales en Canarias este fin de semana, finalmente no fue capaz y su cuerpo le dijo ¡basta!. Tranquilizando sobre su estado de salud, Nuria añadía que no era nada “grave” y que con “un poco de reposo” y “seguir las pautas médicas”, “en un par de días estaría a full”.

Dicho y hecho, ya que 24 horas después de haber recibido el alta médica, y demostrando que está totalmente recuperada para volver a la carga, Nuria ha anunciado por todo lo alto su nuevo proyecto profesional, un nuevo magacín en las tardes del domingo en La Sexta.

Tal y como ha apuntado la cadena, el nuevo espacio llegará a partir de la próxima temporada y ocupará la franja dominical de ‘Liarla Pardo’. Un ilusionante proyecto que la presentadora compaginará con sus colaboraciones en ‘El Hormiguero’, con la presentación de ‘Family Feud: la batalla de los famosos’, en Antena, y con su faceta de actriz tanto en teatro con ‘La gran depresión’ como en televisión con ‘Madres’.

Por el momento, poco se sabe del nuevo programa de Nuria, un espacio con sello personal y del que pronto se conocerán más detalles. La valenciana, pletórica, se ha pronunciado en sus redes sociales, adelantando que no faltarán ni el humor ni la actualidad en un magacín en directo cuyo nombre todavía no se ha desvelado.