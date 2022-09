La nueva decepción de Fran Rivera con su hermano Kiko

Después de dos años de lucha sin cuartel contra Isabel Pantoja por la herencia de Paquirri, Kiko Rivera anuncia este miércoles en portada de la revista Lecturas su intención de renunciar al legado de su padre - la finca Cantora - si su madre le libera de las cargas económicas que tiene en este momento.

El Dj consta como avalista de una hipoteca de 1,3 millones de euros sobre la finca pero, dispuesto a no dejar ese “pufo” a sus hijos - un tema que confiesa “le quita el sueño” - está dispuesto a llegar a un acuerdo con la tonadillera, con la que ha acercado posturas en los últimos tiempos, y a renunciar a la herencia de su padre.

Una sorprendente información sobre la que se le ha preguntado a Francisco Rivera durante la gala benéfica ‘Noche mágica por la ciencia’ organizada por la Fundación Isabel Gemio, con la que colabora siempre que tiene ocasión por la amistad que le une a la presentadora.

Sin relación con Kiko desde hace mucho tiempo, el torero anunció el pasado mes de mayo que “cortaba” definitivamente con su hermano y que no quería volver a saber nada más de él. “Todos tenemos un límite de oportunidades y el mío ya se ha sobrepasado” declaraba entonces Francisco.

Además, el torero pedía que no se le volviese a preguntar por Kiko porque “vivir en el rencor no era sano para él” y necesitaba seguir adelante dando carpetazo a una relación que le ha traído más quebraderos de cabeza que alegrías: “Cuando no existe ese vínculo por mucho que quieras no se puede forzar” reconocía.

Firme en su intención de no hablar de su hermano, Fran guarda silencio sobre su sorprendente decisión de renunciar a la herencia de Paquirri aunque sus gestos de extrañeza y resignación - encogiéndose de hombros - y su rostro serio parecen revelar que es algo que le ha pillado completamente por sorpresa.