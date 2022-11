La noche de Halloween confunde a Ana María Aldón: “Me lo paso muy bien”

No cabe duda. Aclarar tanto en público como en privado su situación con José Ortega Cano y decir sin medias tintas que su matrimonio estaba roto y que el proceso de divorcio estaba en marcha era algo que Ana María Aldón necesitaba y que le ha quitado un peso de encima.

Lejos han quedado las imágenes en las que veíamos a la colaboradora hundida y sin poder ocultar su tristeza. Ahora ha recuperado la ilusión, afronta con fuerza y alegría su futuro sin el torero y, poco a poco, vuelve a ser esa mujer de 44 que quería vivir y disfrutar de su juventud.

Coincidiendo con la noche de Halloween, y mientras Ortega Cano acudía al cumpleaños de la bailarina María Rosa - una fiesta en la que se dejó ver de lo más relajado - Ana María ha disfrutado de una divertida cena con amigas en un conocido restaurante de la capital.

Una cena que se alargó durante horas y tras la que la gaditana se mostró tan divertida como espontánea, tomándose con gran sentido del humor sus dificultades para encontrar su coche y el hecho de haber estado a punto de meterse en un vehículo similar al suyo cuyo conductor estaba dentro y con el que no dudó en bromear.

“Es la noche más terrorífica del año, pero para mí no lo está siendo, me lo estoy pasando muy bien” ha comentado con una inmensa sonrisa, dejando claro que a pesar de haber recuperado su vida social no tiene intención de encontrar de nuevo el amor: “No hijo no, no estoy por la labor”.

Al margen de las críticas por la calma con la que se está tomando la búsqueda de casa para abandonar el domicilio de Ortega Cano, Ana María asegura que es algo que ya “no me toca ni los tobillos ni nada”; y respecto a la inminente nueva entrevista de su hija Gema Aldón en ‘Sálvame’ - este miércoles - lo tiene claro: “Estoy muy feliz, dejáme que no está el horno para bollos”.

Por último, y tras sus dificultades para encontrar el coche, la andaluza no ha dudado en dar la cara por el torero y, tras las declaraciones de Rocío Carrasco revelando que Rocío Jurado puso un candado en su habitación porque tenía miedo, asegura que “yo no tengo miedo aunque a las 12 lo cierro todo. Te tengo miedo a ti cuando te veo venir con la alcachofa”.