La ‘niña más guapa del mundo’ explica su operación de emergencia

“No estaba segura de publicar esto, pero aquí estamos. Hace un año tuve una operación de emergencia por un quiste ovárico que me había explotado en el estómago. Tres meses después, mi barriga comenzó a dolerme de nuevo y al principio todos pensamos que era por la operación. Este año vi a tres ginecólogos diferentes, he visitado más de cuatro centros de radiología en París y todos dijeron lo mismo, ‘no te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza”, apuntaba la influencer.

“Hace cuatro días fui a urgencias porque me dolía tanto la barriga que no podía soportarlo más, y me dijeron que todo estaba bien y que tenía un quiste y tendría que hacerme un chequeo en dos o tres meses. Al día siguiente tuve esta cita con un médico increíble (O. Kadoch) quien vio directamente que tenía un quiste de 5,6 cm que estaba tocando mi ovario, por lo que me envió a hacerme pruebas y una hora después el doctor me llamó y me pidió que fuera directamente al hospital para hacer una operación de emergencia”, dijo.

Tras la operación, la modelo se encuentra en perfecto estado y da un consejo a sus seguidores: “Cualquier dolor, incluso los más pequeños, puede ocultar algo mucho más importante”.