La millonaria cifra que gana Mariah Carey cada año por su canción ‘All I Want for Christmas’

Lo ha dicho Mariah Carey y por tanto, es oficial, empieza la cuenta atrás para Navidad. En un vídeo publicado en sus redes sociales hemos podido ver a la cantante vestida con un ajustado traje negro, un maquillaje especial para la ocasión y un gorro de auténtica bruja para celebrar Halloween.

La grabación se inicia con Mariah Carey disfrazada de bruja pedaleando encima de una bicicleta, y mientras a su alrededor vuelan las hojas del calendario, llega el 1 de noviembre dando paso a su celebración: “¡¡¡Llegó el momento!!!”.

En un instante podemos ver como la bicicleta se transforma en reno y las calabazas en abetos llenos de nieve. Además, el outfit negro de la cantante se convierte en traje de Papa Noel. Y lo más importante, la música se funde en campanillas con el clásico ‘All I Want for Christmas Is You’, de Justin Bieber y la propia Carey.