La mancha que ha ensuciado el cumpleaños de la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales

El pasado 15 de diciembre Ana, hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, cumplía 7 años. Un día muy especial para la pequeña en el que no sabemos si su abuela, Isabel Pantoja, la felicitó. Quien sí sabemos que no se puso en contacto con su sobrina para cantarle el ‘cumpleaños feliz’ fue Isa Pantoja que, horas después, confesaba en ‘El programa de Ana Rosa’, que no había llamado a su sobrina.

Más distanciada que nunca de Kiko, la peruana recordaba cómo, el año pasado, su hijo Alberto envió un mensaje de felicitación a su primita que nunca tuvo contestación y que no estuvo exento de polémica. Y es que Irene aseguró en un principio que no había recibido nada porque había cambiado de teléfono, aunque posteriormente admitió en una exclusiva que no contestó a su cuñada porque así se lo había pedido su marido.

Por este motivo, y para evitar que le hagan “otro feo” Isa ha optado este año por no felicitar a Ana: “Es una pena porque siempre dije que había que dejar a los niños al margen, pero desgraciadamente no se ha podido” se lamentaba la hija de Isabel Pantoja.

Unas declaraciones a las que Irene, que prefiere mantenerse al margen de las polémicas familiares de los Pantoja, no ha dudado en contestar, confesando que “le da pena que el cumpleaños de mi hija siempre esté manchado por algo”. Sin embargo, y tras este dardo a Isa acusándola de enturbiar el día más especial de la pequeña, la mujer de Kiko deja claro que tanto la niña como ellos son “felices” y eso es algo que no va a cambiar a pesar de la no felicitación de su cuñada.