La madre de Yulen Pereira hace sufrir a Anabel Pantoja

Expulsada de ‘Supervivientes’ a las puertas de la gran final, Anabel Pantoja se enfrentaba este domingo a la que sin duda ha sido su noche más dura en el reality. Y es que horas antes de regresar a nuestro país la sobrina de Isabel Pantoja descubría todo lo que se ha dicho sobre ella y su relación con Yulen Pereira en los últimos meses.

Sin poder contener la emoción, la colaboradora veía diferentes vídeos en los que su exmarido Omar Sánchez le reprochaba su ‘traición’ con el esgrimista, pero también declaraciones de su nueva ‘suegra’, Arelys, confesando que no le gustaba Anabel para su hijo y no les veía ningún futuro como pareja.

“No sé lo que acabo de ver. Soy la primera que le dijo a Yulen que su madre tenía que defenderlo... Ella dice que lo importante es que yo le guste a su hijo pero también me gustaría gustarle a ella. Me gustaría que me diera una oportunidad” pedía la influencer, sin poder contener las lágrimas tras escuchar a la madre de su novio ‘sentenciando’ su historia de amor.

Un durísimo momento para Anabel al que Arelys ha reaccionado totalmente impasible, ‘ignorando’ la súplica de la colaboradora pidiéndole una oportunidad: “No voy a hacer ninguna declaración” ha dejado claro la madre de Yulen, sin aclarar qué hay de cierto en las informaciones que apuntan a que el deportista le ha pedido que le pida perdón a su novia y que no vuelva a hablar de ella.