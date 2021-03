Iker Casillas fue, durante muchos años, el portero del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol y una especie de ángel para todos los aficionados al deporte “rey”. Sin embargo, su familia siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano y ni sus padres ni su único hermano, Unai, han hecho nunca declaraciones a la prensa.

Una actitud que siguen manteniendo a día de hoy y de la que María del Carmen Fernández, madre de Iker, ha hecho gala cuando le hemos preguntado por la separación matrimonial de su hijo y de Sara Carbonero, con quien siempre se rumoreó que la familia del exfutbolista no tenía una relación demasiado fluida.

Insistiendo en que “yo no quiero saber nada así que por favor no me grabes”, María del Carmen deja claro que no van a pronunciarse sobre esta sorprendente y mediática ruptura que ha dejado a todo el país en vilo. “De verdad, es que no tengo ni idea. Es que ese tema ni tocar, ¿vale?”, señala muy seria la madre del exmadridista.

Sin querer hablar sobre su relación con Sara - madre de sus nietos Martín y Lucas - la que fuera su suegra asegura que “no voy a decir absolutamente nada. No quiero ni verme en ningún lado. Te lo digo sinceramente, es que no voy a hablar, por favor de verdad, yo te entiendo y comprendo, pero por favor... No quiero ni salir”.

Por último, María del Carmen confiesa que lo principal es que Iker se encuentra bien en estos momentos: “Perfectamente, de salud perfectamente que es lo más importante y ya de verdad... ¡Qué yo no quiero salir en la tele!”, desvela la madre del exfutbolista, muy incómoda por la atención mediática que han acaparado involuntariamente tras la separación de su hijo y Sara Carbonero.