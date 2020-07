La madre de Ana Soria estalla contra la prensa

Desde que salió a la palestra mediática la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria, son muchas las reacciones que causan interés público. Entre ellas, la de los padres de la joven que ha conseguido enamorar al torero por los cuatro costados de su cuerpo. Y es que la madre de la protagonista ha hablado esta mañana con las cámaras de Europa Press y se ha mostrado muy molesta porque quiere permanecer al margen de todo lo que está ocurriendo en la vida de su hija.

En primera lugar, Rosa ha empezado diciendo que: “Yo no voy a decir nada, es que no tengo nada que decir del tema”, pero cuando le hemos preguntado por todo lo que se está diciendo en los programas de televisión sobre la relación de su hija, enseguida ha explicado que: “Yo no soy asidua de estos programas, a mí me gustan los programas culturales”.

Con el tono más enfadado, Rosa ha confesado que: “No tengo nada que decir sobre la vida de los demás, ni si quiera sobre la mía. Sé que estás haciendo vuestro trabajo, pero yo me tengo que ir a hacer el mío”. Y lo cierto es que siempre ha mostrado mucho respeto para la prensa, eso sí, pide que se entienda el papel tan complicado que tiene en estos momentos como ‘madre de’.

En el último momento, ya cansada de las preguntas de la prensa, hemos podido ver a Rosa más enfadada de lo normal y ha contestado a los periodistas de la siguiente manera: “Es que no sé si eres sorda o te lo haces, lo único que te voy a decir es que Ana no está durmiendo hoy aquí”.

Lo que sí que ha querido dejar claro la madre de Ana Soria es que: “Este circo no va conmigo, me gustan los programas culturales, no me gusta todo esto”. Y es que está claro que los padres de la joven novia de Enrique Ponce están pasando por un momento delicado al ver cómo su hija se ha convertido en carne de cañón para los medios de comunicación.