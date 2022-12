La lesión del alcalde de Madrid en un partido benéfico

Este sábado, en el Estadio Cívitas Metropolitano se ha llevado a cabo un partido de fútbol artistas y famosos por una buena causa a beneficio de la Fundación Down Madrid en el que han hecho acto de presencia para el saque de honor Vicente del Bosque, Paolo Futre y Javier Gutiérrez, además del Excmo. Alcalde de Madrid D. José Luis Martínez Almeida, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Bernd Schuster, José Antonio Camacho y Paco Buyo, Juan y Medio como entrenadores.

Un día de lo más solidario donde los percances también han tenido cabida, ya que el Alcalde de Madrid ha sufrido una lesión en el campo, pero como siempre nos tiene acostumbrados, ha hecho gala de su humor para explicarnos cómo se encontraba tras sufrir un pequeño dolor en los isquiotibiales.

“Mala pata, nunca mejor dicho, mal calentamiento, mucha edad y poco fondo físico” nos confesaba Almeida, explicándonos que ha sufrido la lesión cuando ha “intentado pegar un sprint”. En ese momento, le ha dado este tirón y añadía de broma: “está claro que no tengo la edad ni la forma física para hacerlo, los isquios se han resentido y me he quedado cojo, creo que es leve, podré recuperarme de esta”.