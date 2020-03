La irresponsable actriz española que se fue de vacaciones a Indonesia en plena crisis del coronavirus

Raquel Meroño ha regresado a España y ha entonado el ‘mea culpa’ tras decidir poner rumbo a Indonesia hace cinco días. La actriz anunciaba que se marchaba por un proyecto laboral fuera de nuestro país, una decisión que fue muy criticada por sus seguidores.

Ahora, Raquel ha querido compartir la noticia de su regreso a Madrid y ha pedido perdón por lo que ella considera que no fue una decisión acertada: “He vuelto a casa. El último viaje que he hecho hace pocos días hasta Indonesia ha sido un tremendo error. Apechugo con los comentarios que me hicisteis algunos tachándome de irresponsable, imprudente e individualista al igual que agradezco de corazón aquellos que entendisteis la situación”.

Y es que la intérprete ha querido explicar qué le motivó a hacer las maletas y marcharse: “En ese momento sentía que lo correcto era no tener miedo para cumplir con un compromiso laboral muy importante en el que había muchas personas involucradas. Todo lo contrario. Lo siento”.

Una confesión en la que reitera que ahora es momento de estar en casa para luchar contra esta pandemia mundial: “Ha sido todo una locura y ha ido todo muy rápido. Cuando llegué a mi destino se empezaba a hablar de un decreto de estado de alarma y el despertar de una conciencia colectiva sobre cómo combatir al virus. #yomequedoencasa Así que después de cruzarme el mundo, al igual que decidí irme, decidí volver para hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio, encerrarme en casa con los míos. Solo espero que ante esta difícil situación nuestro país se una más que nunca. Un beso a todos... de los de antes”.