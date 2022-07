La íntima boda de Sonia Ferrer y Sergio Fontecha

Comienza la cuenta atrás para Sonia Ferrer y Sergio Fontecha, que este sábado 30 de julio se darán el ‘sí quiero’ en una ceremonia íntima que tendrá lugar en una finca a las afueras de Madrid. Ultimando los detalles para el que promete convertirse en uno de los días más especiales de su vida, la presentadora ha viajado hasta Barcelona para recoger personalmente el diseño que lucirá en su boda con el policía nacional que ocupa su corazón desde hace dos años.

Pletórica, y sin rastro de los nervios propios de cualquier novia a escasos días de su enlace, Sonia prefiere no dar detalles sobre su vestido y confiesa con una sonrisa que todas las pistas que nos ha dado hasta ahora son “falsas”, ya que si algo tiene claro es que su look será el secreto mejor guardado hasta el momento en el que dé el ‘sí quiero’ a Sergio, para el que “ya no queda nada”.

Una boda íntima a la que acudirán en torno a 100 personas y en la que, además de su hija Laura - que está “feliz” - tendrán un papel importante los invitados más originales e inesperados, sus mascotas. Y es que como no podía ser de otro modo, Sonia contará con sus perros, su caballo y su oveja en su gran día, como nos explica divertida: “Es que son mi familia y además creo que en una boda deben estar las personas que quieres y los seres queridos, y mis seres queridos también son mis animales”.

Y tras la boda, ¿está en sus planes ampliar la familia? La comunicadora lo tiene claro y, como ha explicado en más de una ocasión, insiste en que “estamos muy bien así” y no piensa “para nada en repetir” maternidad con el que no duda en confesar es “el hombre de mi vida”. Sus declaraciones y su reencuentro con Sergio tras su última prueba del vestido, ¡en el siguiente vídeo!