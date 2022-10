La infelicidad de Ana María Aldón

No hay reconciliación posible ente Ana María Aldón y José Ortega Cano. Así lo ha dejado claro la colaboradora en su última intervención en ‘Fiesta’ tras la controvertida entrevista que el torero concedió a Ana Rosa Quintana y en la que, de un modo totalmente surrealista - imposible olvidar el famoso “mi semen es de fuerza” - declaraba su amor por la gaditana y le pedía una segunda oportunidad.

Firme y con sus sentimientos muy claros, Ana María reveló hace semanas que Ortega y ella convivían bajo el mismo techo pero hacían vidas por separado. Y ahora ha ido más allá y ha explicado que no hay vuelta atrás y que si continúa en la misma casa que el diestro es solo por el bien de su hijo y porque no tiene a donde ir ya que su hogar está a 700 kilómetros.

Unas declaraciones que aplaude la familia de Ana María, uno de sus grandes apoyos en estos durísimos momentos. Así nos lo ha contado su hermano Fermín Aldón, que ha roto su silencio para afirmar que, aunque no entra en la decisión de la diseñadora de separarse, sí aclara que “no era tan feliz” con Ortega.

“Lo que está haciendo lo hace por el niño y por todo. Lo que hay que hacer es pasarlo lo mejor posible y bien” asegura por las críticas a Ana María por no abandonar el domicilio conyugal, evitando valorar la decisión de su hermana de volver a ser madre en solitario: “No sé, es su vida. Son ya muchas cosas y ya no sé qué es verdad...”

¿Qué le ha parecido a la familia Aldón la polémica frase de “mi semen es de fuerza” de Ortega Cano? Por el momento parece que nos quedaremos sin saberlo, ya que Fermín, entre risas, confiesa que no dirá “nada” sobre este tema.