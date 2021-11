La Infanta Elena desconecta de la polémica participando en una competición hípica

En mitad de la polémica que ha saltado hace unos días tras hacerse público que la Fiscalía suiza está investigando el presunto uso de la Infanta Elena de una sociedad offshore radicada en Panamá para recibir dinero de la fortuna oculta del Rey Juan Carlos I, la hija del emérito desconecta haciendo lo que más le gusta, pasar tiempo montando a caballo.

Entregada, la hija de Doña Sofía se ha dejado ver este fin de semana en una competición hípica. Concentrada, la Infanta Elena ha puesto todo su esfuerzo en el circuito y se ha dejado ver de lo más sonriente una vez que ha terminado. Minutos más tarde, la veíamos hablando con los allí presentes en una conversación de lo más distendida.

Estas imágenes demuestran la poca preocupación que tiene la Infanta Elena en estos momentos, parece que no le preocupa que su nombre se vea implicado en una polémica de esta categoría y que ha dado la vuelta internacionalmente. Lo que sí que demuestra es que la mejor manera de desconectar es en estas competiciones que tanto le gustan y donde la vemos tan feliz.

Mientras tanto, todo sigue siendo una incógnita y parece que el nombre del Rey Juan Carlos I no termina de desaparecer de la prensa internacional en tono negativo. A pesar de las informaciones que aseguran que estaría deseando volver a España, de momento no sabemos cuándo se producirá ese momento y sobre todo, si se reunirá con su hijo, al que no ve desde aquel agosto que se marchó del país.