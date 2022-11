La inesperada traición de Ana María Aldón a su hija

Nuevo frente abierto para Ana María Aldón. Cuando la colaboradora comenzaba a dejar atrás la polémica tras firmar el acuerdo de divorcio de José Ortega Cano y confirmaba que por fin - y después de meses de búsqueda - ha comprado un chalet en el que comenzar una nueva vida sin el torero, su hija Gema Aldón sale a la palestra para revelar la inesperada traición que ha sufrido por parte de su madre.

La joven, que parece haberle cogido el gusto a las exclusivas en los últimos tiempos después de años en un discreto segundo plano, rompe su silencio en la revista ‘Lecturas’ para contar que se ha quedado sin casa porque su progenitora ha vendido el piso que compró para ella - con el dinero que ganó en ‘Supervivientes’ - para adquirir el chalet en el que se instalará próximamente.

Una residencia de 230 metros cuadrados, tres dormitorios, salón con chimenea y un amplio jardín, situado en una pequeña urbanización de la localidad de El Casar, en Guadalajara, que cuenta con zonas comunes como piscina y pista de pádel y por la que Ana María habría desembolsado una cantidad cercana a los 250.000 euros.

Un dinero que ahora su hija descubre que ha conseguido deshaciéndose del piso en el que ella vivía con su pequeña, de 4 años. “Ahora vivo en casa de mi abuela. Gracias a Dios tengo a mi abuela que siempre me recoge” confiesa Gema en ‘Lecturas’, admitiendo que aunque su madre le ofreció irse a vivir a Madrid ella le dijo que no porque no quiere abandonar su Sanlúcar natal para no trastocar la vida de su hija.

Eso no es todo, porque además la hija de Ana María confiesa que sabía que la diseñadora estaba buscando casa, pero no que ya la tenía elegida, y reconoce que su relación con ella no es todo lo cercana que debería ser por la distancia.

Declaraciones que dejan entrever la brecha abierta que existe entre Ana María y su hija y de las colaboradora no tenía ni idea. Horas antes de publicarse la exclusiva la andaluza se dejaba ver de lo más sonriente y confesaba - sin imaginarse que su nueva casa sería el motivo de la discordia con Gema - que “tengo más ganas que nadie de mudarme”.