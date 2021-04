Si a alguien no ha frenado la pandemia del Covid es a Carmen Lomana que, respetando las medidas restrictivas impuestas por las autoridades sanitarias y a la espera de ser vacunada, continúa disfrutando de sus pasatiempos favoritos y apoyando con su presencia los diferentes espectáculos y actos culturales que se celebran en la capital. En esta ocasión la socialité asistió al estreno de ‘Benamor’ en el Teatro de la Zarzuela y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado acerca de la comentadísima entrevista que Miguel Bosé ha concedido a Jordi Évole después de 6 años sin hablar en ninguna televisión española.

Una entrevista en la que el cantante, más sincero y claro que nunca, ha hablado de su ruptura con Nacho Palau, de la pérdida de voz que sufrió hace 3 años, de la relación con su padre, Luis Miguel Dominguín o de su consumo de drogas, controvertidos temas que Miguel ha abordado sin tapujos y que han desatado numerosas críticas en los últimos días.

Muy amiga del artista, Carmen confiesa que “me ha sorprendido” lo que contó en su entrevista y afirma, misteriosa, que si nos hemos quedado boquiabiertos con la primera entrega, “esperad a ver la del domingo que viene”. “Él no se ha puesto tabúes, pero siempre ha sido una persona muy privado de su vida y ahí se ha abierto en canal”, señala.

“Ha sido muy valiente hablando de sus adicciones”, asegura Lomana, añadiendo orgullosa que “muy poca gente lo reconoce. Es una opción muy personal decirlo, ha sido muy valiente. Y decir que ya no prueba nada por él y por sus hijos”.

Desmintiendo que la pérdida de voz de Bosé se deba a sus excesos y las adicciones que haya podido consumir, Carmen mantiene que es “una cuestión emocional que yo ya dije. A los cantantes líricos cuando tienen un problema les repercute en la voz. Y anda que no conocemos gente que han podido tomar y toma sustancias y tienen la voz fenomenal”.

Sin querer entrar en el negacionismo del cantante con el Coronavirus, la socialité afirma que “si lo piensa tendrá razones, pero eso no quiere decir que sea lo que piense la mayoría. Él está en ese bucle, él sabrá”. “Por los demás deberían vacunarse y sino que se vayan todos a una isla desierta y estén solos y no contagian a nadie. Si conviven en una sociedad que el 90% no es negacionista es una falta de responsabilidad”, añade sincera.

Sobre cómo se encuentra Bosé tras su reaparición mediática, Carmen señala que “muy bien”, desvela que está en México con los cuatro niños actualmente - sus dos hijos y los dos de Nacho Palau - y que no será hasta “el verano” cuando podamos verle de nuevo en España.