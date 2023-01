La historia silenciosa entre Paloma Cuevas y Luis Miguel

Después de meses de intensos rumores acerca de que su amistad había dado paso al amor, Paloma Cuevas y Luis Miguel consolidan su relación y ya no se ocultan. Felices y cada vez más enamorados, la exmujer de Enrique Ponce y el cantante mexicano ya hacen vida de pareja y, después de ser pillados recientemente de lo más acaramelados en unos conocidos grandes almacenes, ahora protagonizan la portada de la revista ¡Hola! disfrutando de una cena en la capital con sus íntimos amigos Luis Alfonso de Borbón, Margarita Vargas, Raúl González Blanco y Mamen Sanz.

Un noviazgo que han comenzado a vivir con naturalidad pero sobre el que, fieles a su discreción, ni Paloma ni el ‘rey sol’ han hablado públicamente. Y es que por el momento prefieren mantener su historia de amor al margen del foco mediático, y así lo habrían transmitido a su entorno cercano, que cierran filas en torno a ellos.

Una de las grandes amigas de la diseñadora, Fiona Ferrer - de hecho, a su boda en 2009 acudieron Paloma con Ponce y Luis Miguel con Genoveva Casanova, con la que por aquel entonces mantenía un ‘affaire’ - asegura que no sabe nada del noviazgo y echa balones fuera cuando le preguntamos: “Si fuese verdad, que no lo sé, me parece que hacen una pareja maravillosa. Son amigos desde hace muchísimo tiempo y agarrarte a alguien no quiere decir que estés con él” mantiene.

“Desde mi posición de amiga y desde el punto de vista del arte de la prudencia, voy a deciros que todo lo que haga feliz a Paloma me va a hacer feliz a mí porque se lo merece, porque ha sido una esposa maravillosa, ha sido y es una mujer maravillosa” afirma, convencida de que la socialité, a la que define como “una señora”, nunca hablará de su separación de Enrique Ponce: “Ha tenido muchísimas cosas que callar, pero no creo que hable nunca. Es muy familiar y callarse no solo demuestra una educación, sino que demuestra un respeto por ella, por los demás, pero sobre todo lo que demuestra es una valentía” afirma.

Una dolorosa separación del torero que ha quedado atrás gracias a Luis Miguel, con el que ya suenan campanas de boda después de sus imágenes derrochando felicidad. Rumores sobre los que Fiona asegura no saber nada, aunque confiesa que “si fuese verdad la noticia, ¡que viva el amor!”. “¿Tú has visto una parejaza más impresionante que esa? A mí me encantaría encontrar un Luis Miguel para mí” reconoce sonriente.