La hija de Guti y Arantxa de Benito habla ‘a calzón quitado’ de la relación con su padre

Desde que anunció su embarazo el pasado jueves, el de Zayra Gutiérrez se ha convertido en una de los nombre propios del momento. A sus 22 años, la hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez ‘Guti’ espera su primer hijo junto a su pareja, Miki Mejías - con el que lleva un año y 8 meses de relación repletos de altibajos - y será el próximo mes de mayo cuando se conviertan en padres primerizos.

Una gran noticia que no ha tardado en verse empañada por los rumores, que no han cesado en los últimos días. Por un lado se dice que el exfubtolista no se habría tomado nada bien el hecho de convertirse en abuelo a los 46 años y que incluso habría echado a Zayra del piso en el que vivía con su novio en el centro de Madrid, de su propiedad. Por otro lado, se dice que ni Guti ni Arantxa tienen buena relación con el padre de su futuro nieto, y también se ha especulado con que la pareja habría roto el pasado mes de septiembre, antes de saber que estaban esperando su primer hijo, momento en el que retomaron una relación que muchos definen como tormentosa y llena de discusiones.

Rumores y especulaciones que ahora Zayra, en las que son sus primeras imágenes desde que anunció su embarazo, desmiente con una sonrisa, dejando claro que está muy feliz con su embarazo, muy enamorada de Miki y tan unida a sus padres como siempre.

“Estoy muy contenta y lo estoy llevando muy bien. Tengo antojos pero es normal, y me están cuidando como siempre, desde el minuto 1” confiesa ilusionada, confirmando que tal y como reveló ‘Sálvame’ hace unos días espera “un niño”. Sin embargo, y aunque se ha dicho que el pequeño se llamaría Noah, Zayra revela que no es el nombre que han elegido para su primer hijo, que quiere mantener en secreto hasta el momento de su nacimiento.

“Se han inventado el nombre como muchas cosas que se inventan. Mentira que mi padre se lo haya tomado mal y mentira que me haya echado de casa. No dicen ni una verdad, pero no voy a entrar en eso porque paso olímpicamente de todo lo que digan” añade, dolida por las informaciones que se han dado en los últimos días. “Mis padres están muy contentos y mi madre me ha comprado una bolsa enorme de ropa, así que imagínate” apunta, desmintiendo así su presunto distanciamiento con sus padres a raíz de su embarazo.

A su lado en todo momento, Miki Mejías, muy feliz por su futura paternidad e intentando mantenerse al margen de las críticas y rumores sobre su relación: “Paso bastante. Quiero mucho a Zayra, es la mujer de mi vida” confiesa enamorado.