Llevamos semanas hablando de Zayra Gutiérrez y criticando su comportamiento por saltarse muy a menudo la normativa vigente de la Covid. La hija de Arantxa de Benito pidió perdón la primera vez que se la pilló, pero después de estas palabras, la influencer ha vuelto a cometer en más de una ocasión infracciones respecto al toque de queda y las fiestas ilegales en Madrid.

Hoy, ‘Sálvame Diario’ ha mandado a Rafa Mora a la casa de Zayra Gutiérrez para conseguir declaraciones suyas, ya que ambos son amigos, y lo cierto es que el colaborador ha logrado su trabajo con éxito porque nada más llegar, la hija de Guty estaba en la puerta para hablar para las cámaras del programa.

“Yo creo que cometí mi error el día de mi cumpleaños, pedí perdón, yo lo estoy pasando mal. Soy consciente de la situación que hay, tengo 20 años, me puedo equivocar muchas veces, yo tuve un error, pero yo estoy llegando a casa a mi hora, ayer a las 22:31 estaba cenando con mi madre y mi hermano. Se está mirando mucho con lupa lo que estoy haciendo. Yo lo estoy pasando muy mal, el otro día me dio un ataque de ansiedad. No quiero tele, ya me hubiera sentado, ya me hubiese sentado, tampoco quiero un reality porque no es el mejor momento para mí, eso no quita que dentro de dos años vaya a un reality” ha comentado la hija de Arantxa de Benito.

Muy seria y mirando fijamente a Rafa Mora, Zayra ha aclarado la relación que tiene con sus padres: “Al principio pues mal, se llevaron una decepción, el cariño y el amor de mis padres lo voy a tener siempre, que es algo que agradezco mucho. Yo si hago caso a mis padres, se han dicho muchas barbaridades, cuando mi madre dijo que yo era conflictiva, es porque mi hermano es más tranquilo, no porque yo sea mala”.

Además, la protagonistas de estas polémicas ha dejado claro que se hace PCR continuamente para saber si se ha contagiado de la Covid: “Yo me estoy haciendo PCR todas las semanas porque mi mejor amigo trabaja en una clínica, soy negativa y ya está”.