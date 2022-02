La hija de Álvaro Muñoz Escassi opina de la relación de su padre con María José Suárez

Después de una larga temporada sin tener noticias suyas, Anna Barrachina, la hija mayor de Álvaro Muñoz Escassi cuya existencia no supimos hasta que la joven tenía 20 años - ahora tiene 26 - reaparece públicamente y lo hace con fuerza; inaugurando su propia exposición de pintura en Madrid, ‘Bless your Art’, coincidiendo con la celebración en la capital de una de las mayores ferias de arte contemporáneo del mundo, ARCO.

Reconvertida en pintora y cosechando grandes críticas por su sensibilidad, su originalidad a la hora de mezclar colores y su talento para el arte abstracto, Anna ha cumplido un sueño con la inauguración de su propia exposición, en la que contó con el apoyo tanto de su padre como de la ex del jinete, Lara Dibidos, con quien la artista tiene una estrecha relación desde que era una niña.

A quien no vimos en el gran día de Barrachina - guapísima con un traje sastre en color rosa y la melena más corta de lo habitual - fue a la novia de Escassi, María José Suárez, a la que Anna ya conoce y de quien confiesa con una sonrisa que le parece “muy maja”.

- CHANCE: Anna, enhorabuena, un día importante, estrenamos una exposición de luces y colores.

- ANNA: Muchas gracias. Estoy emocionadísima. Tengo muchas ganas de que la gente lo vea, estoy súper nerviosa.

- CH: Siempre se tienen nervios al empezar algo nuevo, en tu caso imagino que es así.

- ANNA: Sobre todo, porque mis cuadros son mi cabeza, sale todo de mmi cabeza, la gente me dice en qué te inspiras* en colores, yo cojo una paleta de colores y me pongo a pintar, es lo que hago. Que a la gente le guste, me parece maravilloso, yo estoy súper nerviosa, es dejar a la gente que entre en mi cabeza.

- CH: Cuándo puedes tardar en decir, está perfecto. Repasas mucho las ideas.

- ANNA: Me como mucho la cabeza, es así. Igual hay cuadros que los hago en un día y hay otros que estoy semanas, semanas, semanas, capas y capas* Nunca se sabe, de verdad que nunca se sabe.

- CH: Pides ayuda.

- ANNA: No, no pido ayuda, esto para mí es un tema tan personal, esto es algo tan íntimo para mí que hasta que no esté terminado el cuadro no pido opinión ni se lo enseño a nadie. También he aprendido a no tomarme demasiado a pecho las opiniones. Es tan subjetivo el tema de los gustos y colores* Tu puedes pedir opinión a alguien, pero esto no significa que el cuatro tenga éxito o no.

- CH: Necesitas el apoyo de tus seres queridos, por ejemplo, tu pareja.

- ANNA: Claro que me gusta, me gusta que me apoyen, pero bueno, para mí es algo personal, íntimo mío y estoy en una situación vulnerable al enseñarlo al público.

- CH: Tienes anécdotas con algunos cuadros.

- ANNA: Depende, este por ejemplo casi lo tiro por la ventana, estuve semanas y semanas pintándolo y no conseguí que me gustara, de repente de un día para otro paré y ahora es uno de mis favoritos. Luego hay otros cuadros que tienen otros cuadros detrás.

- CH: Tu chico qué te dice de todo esto, es arte, cultura, diversidad, buena vibración.

- ANNA: Todo el mundo está sorprendido y maravillado. Están flipando.

- CH: Es curioso él.

- ANNA: Sí, claro. Todo el mundo no se entiende muy bien, la gente me dice ¿te has puesto a pintar? Yo he pintado toda mi vida, pero ahora la gente se ha enterado de que pinto.

- CH: A él le pides consejo.

- ANNA: No. Como te dije antes, no suelo pedir consejos a mucha gente hasta que no esté completamente terminado, una vez terminado ya no se puede hacer nada, ya está hecho. No suelo pedir demasiado consejo, si luego me gusta, lo suelo compartir.

- CH: Estás feliz en lo profesional.

- ANNA: Sí, en todos los sentidos estoy feliz.

- CH: Tu padre, Álvaro, ¿es consumidor de las obras?

- ANNA: Hombre, creo que le gusta, no sé. Me imagino que sí, yo creo que sí.

- CH: Se preocupa por tus cuadros. Te da algún consejo.

- ANNA: Hombre, yo creo que todo el mundo me está dejando un poco que haga lo que quiera. Muy contento.

- CH: Está guapísimo y enamoradísimo.

- ANNA: Yo no sé lo que hace, pero parece Benjamín Button,

- CH: María José Suárez encantadora. La conoces.

- ANNA: Sí, la conozco.

- CH: Muy maja.

- ANNA: Muy maja.

- CH: Suenan campanas de boda

- ANNA: Yo eso no sé decirlo, no se me ocurría opinar en eso.

- CH: Los ves felices y que hagan lo que quieran.

- ANNA: Justo.

- CH: Y con Lara tienes muy buena relación.

- ANNA: Si, muy bien, con Lara fenomenal.