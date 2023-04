La hermana de Ana Obregón no se corta y habla de la supuesta mala relación con Lecquio

Desde que salió a la luz el nacimiento de la pequeña Ana Sandra y Ana Obregón confesó que no se trata de su hija, sino de su nieta -al estar concebida con esperma de su hijo Aless Lecquio-, la presentadora no deja de acaparar titulares. ¿Los últimos? Que mantiene una tensa relación con Alessandro Lecquio, que no estaría de acuerdo con la decisión de la bióloga y se habría negado a que la niña llevase su apellido.

Además, se está hablando mucho de que Ana podría encontrarse con serios problemas a la hora de regresar a España con la bebé e inscribirla en el Registro Civil.

Y es que como apuntan diferentes expertos, la actriz podría haber cometido fraude al inscribir a Ana Sandra como su hija adoptiva a través de una adopción internacional porque, según la ley española, no podría adoptar a la pequeña por el vínculo biológico que las une.

Polémicas a las que Ana hace oídos sordos desde Miami, donde está disfrutando de las primeras semanas de vida de su nieta, y a las que ha respondido Celia García Obregón. Después de unos días de descanso en Palma de Mallorca alejada del foco mediático que rodea a toda a la familia desde el nacimiento de Ana Sandra, la empresaria ha regresado a casa para retomar sus compromisos profesionales y, con la educación que la caracteriza, ha dado la cara por su hermana.

“La Semana Santa ha ido muy bien, tranquila. He descansado mucho sin tele y no os he echado de menos, por favor” ha bromeado a su llegada al aeropuerto de Madrid, confesando que no tiene ni idea de los últimos titulares protagonizados por su hermana: “Yo entiendo el trabajo pero comprender que yo no veo ni la tele, de verdad, así que si me cuentas lo que pasa, porque no me entero de nada”.

Alucinada con el debate sin precedentes que ha generado la decisión de Ana, y con que ésta sea la absoluta protagonista del momento, Celia se ha lamentado de la cantidad de titulares que está acaparando el nacimiento de su sobrina nieta cuando “lo de los violadores que están en la calle y lo del tito Berni son cosas más importantes que mi hermana. Hay que jorobarse, de verdad. De todos los problemas que hay, que mi hermana... pero bueno, qué le vamos a hacer.”.

Sin embargo, como confiesa, habla “mucho” con Ana y, como asegura, ella está “feliz”, “no ve la tele” y nada está enturbiando este momento tan especial al lado de la pequeña Ana Sandra. Tampoco los rumores de mala relación con Alessandro Lecquio que, como sostiene Celia, son completamente falsos: “No hay ninguna mala relación con Alessandro, que yo sepa. Ana se lleva bien con todo el mundo” ha zanjado, dejando en el aire qué hay de cierto en los rumores de que el italiano se habría opuesto a que la niña llevase su apellido.

Por otro lado, y después de que Ana confesase a la revista ¡Hola! que el sueño de Aless era tener cinco hijos y no le importaría darle un hermanito a Anita en un futuro, diferentes medios de comunicación han asegurado que la bióloga habría comenzado un nuevo proceso de maternidad subrogada para tener un nieto varón, aunque en este caso no lo habría hecho en Estados Unidos sino en Argentina. Una noticia sobre la que Celia confiesa no tener ni idea. “Yo no sé nada, pero que yo sepa no” ha afirmado, reconociendo que no le gustaría “nada” que fuese cierto.

Finalmente, la hermana de Ana ha revelado que desconoce cuándo volverá a España la presentadora con su nieta Ana Sandra, sin disimular su sorpresa al escuchar que podría tener problemas legales a la hora de inscribir a la niña en el Registro Civil como su hija al tratarse realmente de su nieta.