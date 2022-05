La gran protagonista del inicio de la Feria de Abril de Sevilla

Cayetana Rivera ha vivido, sin duda, uno de los fines de semana más especiales de su vida. Y es que dejando a un lado su habitual discreción, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se ha convertido en la absoluta protagonista del inicio de la Feria de Abril, acaparando todos los flashes en su debut como madrina de los tradicionales Enganches de Sevilla.

Y es que después de dejarnos sin palabras el viernes en la cena de gala con un sofisticado diseño de lentejuelas en tonos verdes, y superarse a sí misma el sábado para disfrutar de un paseo por el Real en coche de caballos con un dos piezas de pantalón y una impresionante pamela en color morado, este domingo nos ha conquistado completamente derrochando elegancia en la plaza de toros de La Maestranza, donde ha amadrinado uno de los actos más importantes y especiales de la Feria de Abril.

Nos referimos a la 36º edición de los Enganches que inauguran el domingo de Feria en la plaza de toros de Sevilla y que este año han contado con la Legión como invitada de honor y con Cayetana como su madrina, arropada desde la tribuna por su familia y por su novio, Manuel Vega, quien no pudo disimular su orgullo por la nieta de la inolvidable Duquesa de Alba, con quien lleva varios meses de discreta relación.

Y no es para menos, ya que Tana estaba sencillamente espectacular con el look elegido para atravesar La Maestranza en un majestuoso coche de caballo. Un elegantísimo vestido en color aguamarina, ajustado bajo el pecho y con mangas ligeramente abullonadas, que combinó con unos complementos únicos y con un significado muy especial. “En la mantilla, en el mantón y en el abanico está mi abuela Cayetana, en los pendientes está mi abuela Carmen y la caramba representa el cuadro de Goya” confesaba ilusionada y con una inmensa sonrisa minutos antes de comenzar el acto que la ha catapultado directamente al star system patrio.

“Me hace mucha ilusión que venga toda mi familia. Vienen mis padres y mis hermanos y me muero de ganas. Me enorgullece verlos a todos juntos y tengo mucha suerte en esto” nos contaba con una inmensa sonrisa. Y es que presumiendo una vez más de la buena relación que mantienen, Eugenia Martínez de Irujo - guapísima vestida de flamenca y acompañada por su marido, Narcís Rebollo - y Francisco Rivera - con sus hijos Curro y Carmen, y una espectacular Lourdes Montes - arroparon a Tana en su día más especial desde el palco, sin perder detalle del acto y acompañados por el novio de la joven, Manuel Vega, que mantiene una estupenda relación con sus ‘suegros’, con los que no dejó de charlar e intercambiar sonrisas.

Además, y demostrando lo especial que es Tana para toda su familia, también pudimos ver en La Maestranza a sus tíos maternos Fernando y Cayetano Martínez de Irujo, además de a otros rostros conocidos como Jaime de Marichalar o Ágatha Ruiz de la Prada con su novio, José Manuel Díaz Patón.