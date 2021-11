La felicitación con retraso de Irene Rosales a su cuñada Eva González

“Feliz cumpleaños a la más guapa de España. Un poco atrasadas” estas son las felicitaciones de Irene Rosales para su cuñada, Eva González, que cumplía ayer 41 años y parece que hasta la mañana del sábado no se ha acordado de que el día antes era uno de los días más especiales para la presentadora de televisión.

Lo cierto es que durante años se ha especulado sobre la relación que ambas tenían, ya que como los hermanos no han pasado siempre por su mejor momento, no se sabe hasta qué punto su trato es bueno. Es precisamente en estas fechas tan señaladas cuando uno se da cuenta que entra ellas hay una gran complicidad y buen trato, pero sin embargo si no hay ninguna publicación en las redes sociales se piensa lo contrario. Triste, pero cierto.

Irene Rosales siempre se ha caracterizado por querer llevarse bien con todos los familiares de Kiko Rivera y por sembrar la paz en los momentos más difíciles. De hecho, aunque han sido pocas, hemos visto algunas imágenes en las que Cayetano se reunía con el dj y sus respectivas mujeres, para disfrutar de un día de lo más espectacular en familia.

De esta manera y aunque sea tarde, Irene Rosales ha felicitado a su cuñada y es que aunque lo haya hecho 24 horas después del día de su cumpleaños, sabemos que tiene un gran cariño por la presentadora. Quién sabe, lo mismo se prepara un plan en familia para este fin de semana y se dejan ver juntos a ojos de todo el mundo.