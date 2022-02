La familia de Verdeliss suma y sigue: la bienvenida a su octavo hija

Verdeliss anunciaba este jueves a través de sus redes sociales que ya había dado luz a su octava hija Deva con una imagen preciosa en la que veíamos a la influencer dentro de una piscina, en su casa, junto al bebé y a su marido. Una instantánea que quedará para el recuerdo por haber cumplido el sueño de volver a ser madre y de hacerlo en su propia casa, como tantas madres eligen.

La influencer compartía esta noticia dos días después del parto, entendemos que hasta que no se recuperó de ese momento tan emotivo no quiso compartir con todos sus seguidores la bienvenida de Deva. Ahora, llena de ilusión por tener la familia que siempre había soñado junto a Aritz, Verdeliss ha salido de su casa por primera vez con la pequeña y como no podía ser de otra manera, lo ha compartido con todos sus fans.

“Primera salida de Deva, de ambas porque estamos pegaditas todo el rato. Hemos venido al hospital para hacerle las pruebas del talón” decía Verdeliss en sus primeras stories con Deva. Además, comunicaba a todos sus seguidores que: “Os he comunicado el parto con dos días de retraso, creé los contenidos, pero os voy a sacar unas anécdotas en directo que no he sacado todavía”.

No cabe duda de que la influencer está viviendo uno de sus mejores momentos personales que califica como “bomba hormonal, de enamoramiento, la nueva felicidad en la que me encuentro, es espectacular” y lo cierto es que no nos extraña, ya que Verdeliss ha vivido todos sus partos con una ilusión que traspasaba la pantalla y que llegaba hasta nuestras casas haciéndonos vivir esas etapas como si fueran nuestras.